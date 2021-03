Centro faunistico di Modena adotta il lupo nero Rufus

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 9 marzo 2021) IlFauna Selvatica Il Pettirosso dihato il: investito anni fa ha ancora i postumi dell’incidente Era stato trovato qualche anno fa, poco più che cucciolo, gravemente ferito dopo essere stato investito in strada. Inizialmente era stato scambiato per un cane, per via della sua colorazione anomala, molto scura: dopo alcuni interventi… L'articolo Corriere Nazionale.