“C’è un limite, hanno esagerato”. Amadeus e Fiorello attaccati duramente dalla famosa cantante. Di chi si tratta (Di martedì 9 marzo 2021) Il Festival di Sanremo è terminato sabato, tra polemiche e difficoltà. Questa edizione, a causa delle disposizioni per evitare la diffusione del Covid-19, è stata molto particolare; oltre a non essere presente il pubblico all’Ariston, molti ospiti stranieri non hanno partecipato. Per questo, molte delle gag presenti sul palco sono state messe in piedi dai due conduttori, Amadeus e Fiorello. Tuttavia, una delle loro performance non è piaciuta, tanto che una famosa cantante ne ha parlato negli studi di Pomeriggio 5. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv) Sanremo 2021: Jo Squillo contro Amadeus e Fiorello Durante una delle ultime serate del Festival, Amadeus ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 marzo 2021) Il Festival di Sanremo è terminato sabato, tra polemiche e difficoltà. Questa edizione, a causa delle disposizioni per evitare la diffusione del Covid-19, è stata molto particolare; oltre a non essere presente il pubblico all’Ariston, molti ospiti stranieri nonpartecipato. Per questo, molte delle gag presenti sul palco sono state messe in piedi dai due conduttori,. Tuttavia, una delle loro performance non è piaciuta, tanto che unane ha parlato negli studi di Pomeriggio 5. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv) Sanremo 2021: Jo Squillo controDurante una delle ultime serate del Festival,...

Advertising

LucaDondoni : Dio Mio ma noooooo . @lorenzojova ribellati. So che non lo puoi fare ma a tutto c’è un limite. #Sanremo2021 - __alwaysthesun : RT @cR74004300: C'è un limite a tutto, tranne che all'amore. - scomesara : RT @alycecappellaio: Credo che ognuno di noi abbia una soglia oltre la quale la pazienza ha un limite. Una volta superata non c’è ritorno,… - eu_sentenza : @piero7591 @ilCallista 20 dicembre per l'esattezza, ma lo ricordo solo perché era il mio compleanno, a tutto c'è un limite ?? - pazzesk4milano_ : C'é un limite sottile tra l'essere fan e l'essere fanatici. E questo limite è stato superato! -

Ultime Notizie dalla rete : C’è limite Gestione delle comunicazioni unificate Opportunità, rischi e fattori trainanti delle dinamiche di mercato fino al 2030 - Genovagay Genova Gay