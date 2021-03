Catanzaro,appalti nella sanità:22 indagati per corruzione (Di martedì 9 marzo 2021) La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito una trentina di perquisizioni negli uffici amministrativi e all'interno di alcune unità operative dell'Azienda ospedaliera Pugliese - Ciaccio, dell'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 marzo 2021) La Guardia di Finanza diha eseguito una trentina di perquisizioni negli uffici amministrativi e all'interno di alcune unità operative dell'Azienda ospedaliera Pugliese - Ciaccio, dell'...

Advertising

lameziainstrada : Appalti beni e servizi ospedali Catanzaro, 22 indagati - sardanews : Appalti beni e servizi ospedali Catanzaro, 22 indagati - BreakingItalyNe : Catanzaro: Appalti in sanità per forniture di beni e servizi: 22 indagati per corruzione - TgrRai : Appalti e forniture di beni e servizi agli ospedali: 22 persone indagate dalla @GDF di Catanzaro per corruzione, tu… - CN24_tv : Appalti per forniture di beni e servizi presso gli ospedali di Catanzaro. Ventidue indagati ??QUI????… -