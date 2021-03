Castrovillari | furti in sequenza in esercizi commerciali Arrestato un 29enne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Castrovillari furti

Gazzetta del Sud

... mentre evadeva dagli arresti domiciliari, dove era ristretto per deied una rapina, con l'... Arrestato, era stato, d'intesa con la Procura della Repubblica di, ristretto agli ...... mentre evadeva dagli arresti domiciliari, dove era costretto per deied una rapina, con l'... Così, d'intesa con la Procura della Repubblica di, era stato nuovamente posto agli ...Arrestati gli autori dei furti in sequenza che avevano creato lo scompiglio tra gli esercenti della città. Sono stati militari della dipendente Aliquota ...Non si ferma l’attività di controllo dei militari dell’Arma per la repressione d’alcuni reati specie alla luce dei molteplici reati che purtroppo si ...