Cashback: ecco come cambierà con il Governo Draghi (Di martedì 9 marzo 2021) Il sistema potrebbe non essere accantonato, come inizialmente previsto, ma sostanzialmente corretto a partire dal metodo di calcolo. La misura per la lotta all'evasione e lo 'sdoganamento' dei pagamenti digitali, fortemente voluto dal Governo Conte 2, sembra avere i giorni contati. Mentre inizialmente sembrava certo che sarebbe andato a buon fine, ora le indiscrezioni parlano di sostanziali correzioni. Si parla di un possibile cambiamento per quanto riguarda il sistema di calcolo delle operazioni digitali. Effettuate per arrivare all'ambito premio di 1.500 euro, previsto ogni 6 mesi. I tecnici di PagoPa (sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni) si sono messi a lavoro per cercare un algoritmo in grado di individuare eventuali movimenti sospetti. Sono presto emersi i furbi della situazione, che hanno pensato di frazionare le ...

Il futuro del Cashback è in bilico: ecco chi lo sostiene e chi lo avversa Per il Pd si è espresso Antonio Misiani, che ha proposto di dirottare i 3 miliardi stanziati per il Cashback 2022 su programmi di lotta alla povertà , finanziando ad esempio un programma ...

