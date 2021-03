Cashback, così cambierà col governo Draghi (Di martedì 9 marzo 2021) Cashback sì, Cashback no. La misura per la lotta all’evasione e lo ‘sdoganamento’ dei pagamenti digitali, fortemente voluto dal governo Conte 2, sembra avere i giorni contati. Ma mentre inizialmente pareva certo che sarebbe andato in soffitta, ora le indiscrezioni parlano di sostanziali correzioni ad un paradigma che resta comunque caro a gran parte della rappresentanza parlamentare, grillina in primis. Il Cashback di Stato Chi effettua almeno 50 pagamenti in un semestre utilizzando moneta elettronica (carte di credito, di debito e prepagate, bancomat, app), ha diritto a un rimborso del 10% su quanto speso (fino a un tetto massimo di a 150 euro). Inoltre, chi effettua il maggior numero di transazioni digitali partecipa al Super premio da 1.500 euro. Il problema dei ‘furbetti’ In classico stile italiano, sono presto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021)sì,no. La misura per la lotta all’evasione e lo ‘sdoganamento’ dei pagamenti digitali, fortemente voluto dalConte 2, sembra avere i giorni contati. Ma mentre inizialmente pareva certo che sarebbe andato in soffitta, ora le indiscrezioni parlano di sostanziali correzioni ad un paradigma che resta comunque caro a gran parte della rappresentanza parlamentare, grillina in primis. Ildi Stato Chi effettua almeno 50 pagamenti in un semestre utilizzando moneta elettronica (carte di credito, di debito e prepagate, bancomat, app), ha diritto a un rimborso del 10% su quanto speso (fino a un tetto massimo di a 150 euro). Inoltre, chi effettua il maggior numero di transazioni digitali partecipa al Super premio da 1.500 euro. Il problema dei ‘furbetti’ In classico stile italiano, sono presto ...

Perché il cashback è sotto tiro Il cashback di Natale ha raggiunto due importanti obiettivi: ... finora altamente snobbati, non sono poi così male come dimostrano " tra svariati inciampi tecnici " i ...

