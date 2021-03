Casalino: “Zingaretti straordinario, ma tra i dem ci sono alcuni cancri da estirpare”. Poi si scusa. Tutto il Pd in rivolta: “Porti rispetto” (Di martedì 9 marzo 2021) Tutto il Pd contro Rocco Casalino che, su Rai Uno a “Oggi è un altro giorno”, ha parlato di “alcuni cancri tra i dem che andrebbero estirpati”. Una frase che l’ex portavoce di Giuseppe Conte ha corretto subito dopo il richiamo della conduttrice Serena Bortone: “Hai ragione ho usato una parola sbagliata. Meglio dire ‘elementi negativi‘”, ha precisato a proposito del riferimento alla malattia. Ma non è stato sufficiente e nel giro di poche ore sono arrivate le condanne unanimi dei vari esponenti del partito, dal capogruppo Andrea Marcucci all’ex ministro Peppe Provenzano. In serata Casalino si è nuovamente scusato: “Espressione infelice, ma nel Pd c’è chi lavora per distruggere”. Il caso rischia di allontanare ancora di più i due ex alleati, Pd e M5s, proprio nel momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021)il Pd contro Roccoche, su Rai Uno a “Oggi è un altro giorno”, ha parlato di “tra i dem che andrebbero estirpati”. Una frase che l’ex portavoce di Giuseppe Conte ha corretto subito dopo il richiamo della conduttrice Serena Bortone: “Hai ragione ho usato una parola sbagliata. Meglio dire ‘elementi negativi‘”, ha precisato a proposito del riferimento alla malattia. Ma non è stato sufficiente e nel giro di poche orearrivate le condanne unanimi dei vari esponenti del partito, dal capogruppo Andrea Marcucci all’ex ministro Peppe Provenzano. In seratasi è nuovamenteto: “Espressione infelice, ma nel Pd c’è chi lavora per distruggere”. Il caso rischia di allontanare ancora di più i due ex alleati, Pd e M5s, proprio nel momento ...

davidallegranti : Santori: 'Il Pd ha un marchio tossico'. Casalino: “Ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come Zingar… - repubblica : ?? Bufera su Casalino che sulla Rai dice: 'Nel Pd persone straordinarie come Zingaretti e Franceschini ma anche canc… - ilfoglio_it : Da quando Zingaretti si è dimesso da segretario del Pd è scattata la gara all'offesa più grossa. Gratuita, volgare… - VIGELLI : RT @davidallegranti: Santori: 'Il Pd ha un marchio tossico'. Casalino: “Ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come Zingarett… - MaxRibaudo : Se l'ex segretario #Zingaretti parla di 'persone di cui si vergogna' e si dimette per questo, è sicuramente una met… -