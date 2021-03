Casalino | Nel Pd ci sono cancri da estirpare E il partito insorge

(Di martedì 9 marzo 2021) “Cialcune persone del Pd chestraordinarie come Zingaretti e anche Franceschini che ho conosciuto. E poi cialcuniche riescono a distruggere il bello del Pd. Bisognerebbequesti. Forse ho usato un’espressione sbagliata, diciamo questi elementi negativi”. Così Roccosulle dimissioni di Nicola Zingaretti da Segretario, intervenendo a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno. “Mi dispiace moltissimo” ma “ha fattouna cosa intelligente altrimenti lo consumavano, lo logoravano, sottraendosi prima e così resta con un consenso e una credibilità altissima e se la merita tutta”. Immediate le reazioni dei Democratici per il tono utilizzato dall’ex portavoce, già richiamato in diretta dalla conduttrice Serena Burtone. Per Andrea Romano ...

peppeprovenzano : Nel @pdnetwork non ci sono 'cancri da estirpare'. Casalino si scusi e chiunque commenti le nostre vicende porti ri… - repubblica : ?? Bufera su Casalino che sulla Rai dice: 'Nel Pd persone straordinarie come Zingaretti e Franceschini ma anche canc… - AlessiaMorani : Finché con il voto al governo Conte il suo lauto stipendio veniva garantito non c'era nessun "cancro da estirpare"… - TgLa7 : #Pd, #Casalino: Nel Pd 'alcune sono persone straordinarie come #Zingaretti e Franceschini, altre sono cancri da est… - soniamartina1 : @pdnetwork non c'è niente da fare: tweet su Casalino e Sardine. Avete un'assemblea nel fine settimana dove mi aspet…

Per Andrea Romano 'non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (o chiunque altro) ... 'Leggo che il portavoce - ex? - di un ex presidente del consiglio andrebbe in tv a dire chePd ...'Leggo che il portavoce - ex? - di un ex presidente del consiglio andrebbe in tv a dire che@pdnetwork ci sarebbero dei cancri da estirpare. Non so se alluda a persone o a cosa. Non ho mai commentato, per indole e garbo, il suo comportamento professionale quando era al governo'. Lo ...Roma, 9 mar. (Adnkronos) - “Sono del tutto inaccettabili i gravissimi insulti del signor Rocco Casalino alla comunità del Partito Democratico, ...Mondo dei social in subbuglio per l’ennesimo passaggio televisivo di Rocco Casalino , ex portavoce di Giuseppe Conte nei due governi ...