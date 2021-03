Casalino | “Nel Pd cancri da estirpare” E scoppia la bufera

(Di martedì 9 marzo 2021) “danel Pd”.su Roccoper le sue valutazioni sul Pd e sull’espressione utilizzata per indicare una parte dei dem. L’esponente 5 stelle, ex portavoce di Giuseppe Conte, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno ci è andato giù pesante: “Ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come Zingaretti e anche Franceschini che ho conosciuto – ha detto– . E poi ci sono alcuniche riescono a distruggere il bello del Pd. Bisognerebbequesti. Forse ho usato un’espressione sbagliata – si è subito corretto -, diciamo questi elementi negativi”. Parole che non sono passate inosservate scatenando la reazione dei Dem. “Non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (...

Advertising

peppeprovenzano : Nel @pdnetwork non ci sono 'cancri da estirpare'. Casalino si scusi e chiunque commenti le nostre vicende porti ri… - repubblica : ?? Bufera su Casalino che sulla Rai dice: 'Nel Pd persone straordinarie come Zingaretti e Franceschini ma anche canc… - gaiatortora : La parola cancro era totalmente fuori contesto. È evidente. Ma anche dopo la rettifica resta proprio un concetto di… - news_mondo_h24 : Casalino: “Nel Pd ci sono cancri da estirpare”. L’ex portavoce di Conte poi si scusa - Cesare14931834 : RT @lucianocapone: “Nel Pd ci sono cancri da estirpare”, dice il fu portavoce del Fortissimo punto di riferimento dei progressisti. Non sap… -

Ultime Notizie dalla rete : Casalino Nel

Pd ci sono cancri da estirpare', bufera per le parole di ...Per Andrea Romano 'non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (o chiunque altro) ... 'Leggo che il portavoce - ex? - di un ex presidente del consiglio andrebbe in tv a dire chePd ...La posizione dell' ex ministro per il Sud. "Nel Pd non ci sono 'cancri da estirpare'. Casalino si scusi e chiunque commenti le nostre vicende porti rispetto verso una comunita' che ha problemi, difett ...AGI - "Cancri da estirpare". Rocco Casalino si riferisce con queste parole ad "alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Partito Democratico". Parole pesanti, come fa no ...