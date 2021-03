Capelli, le nuove tendenze primavera-estate (Di martedì 9 marzo 2021) La bellezza è un concetto mutevole nel tempo, che si può continuamente scrivere e riscrivere. Proprio come un cambio di look, da una stagione all’altra. Il passaggio dall’inverno alla primavera suona sempre come una nuova rinascita, in cui estetica e interiorità si inseguono, in un circolo virtuoso che sa massimizzare i lati positivi del cambiamento. Ecco perché si chiama «Undergoing» la nuova collezione primaverile di Mitù, partner di Wella, firmata dai direttori artistici Carlo Di Donato e Dario Manzan. Un invito a essere più presenti nel tempo, a porci al centro per ripartire e ricostruire con coscienza e positività. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) La bellezza è un concetto mutevole nel tempo, che si può continuamente scrivere e riscrivere. Proprio come un cambio di look, da una stagione all’altra. Il passaggio dall’inverno alla primavera suona sempre come una nuova rinascita, in cui estetica e interiorità si inseguono, in un circolo virtuoso che sa massimizzare i lati positivi del cambiamento. Ecco perché si chiama «Undergoing» la nuova collezione primaverile di Mitù, partner di Wella, firmata dai direttori artistici Carlo Di Donato e Dario Manzan. Un invito a essere più presenti nel tempo, a porci al centro per ripartire e ricostruire con coscienza e positività.

