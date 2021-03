“Cancri da estirpare”: bufera per la frase di Casalino sul Pd (Di martedì 9 marzo 2021) “Cancri da estirpare”. Il portavoce dell’ex-premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino si riferisce con queste parole ad “alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Partito Democratico” e lo fa durante la trasmissione di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’ condotta da Serena Bortone. Parole che hanno hanno trovato la ferma condanna in primis della conduttrice che fa notare il peso della cosa, “anche per il rispetto che si deve ai malati”, sottolinea. Casalino fa subito un passo indietro: “Hai ragione, ho usato una espressione sbagliata”, ma le sue parole provocano la reazione del Partito. “Che Casalino vada in giro, e alla Rai, a giocare sulla malattia, sulla pelle degli altri e sulla dignità di una comunità politica, la mia, anche no. Non sarò io a fare interrogazioni, a chiedere ... Leggi su tpi (Di martedì 9 marzo 2021) “da”. Il portavoce dell’ex-premier Giuseppe Conte, Roccosi riferisce con queste parole ad “alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Partito Democratico” e lo fa durante la trasmissione di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’ condotta da Serena Bortone. Parole che hanno hanno trovato la ferma condanna in primis della conduttrice che fa notare il peso della cosa, “anche per il rispetto che si deve ai malati”, sottolinea.fa subito un passo indietro: “Hai ragione, ho usato una espressione sbagliata”, ma le sue parole provocano la reazione del Partito. “Chevada in giro, e alla Rai, a giocare sulla malattia, sulla pelle degli altri e sulla dignità di una comunità politica, la mia, anche no. Non sarò io a fare interrogazioni, a chiedere ...

AndreaRomano9 : Non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (#Casalino o chiunque altro) definisca il @pdnetwork un corpo con “can… - peppeprovenzano : Nel @pdnetwork non ci sono 'cancri da estirpare'. Casalino si scusi e chiunque commenti le nostre vicende porti ri… - repubblica : ?? Bufera su Casalino che sulla Rai dice: 'Nel Pd persone straordinarie come Zingaretti e Franceschini ma anche canc… - Sardauker : @misomic @d_granuzzo @Fena65790412 @Ninabazz3 @ardigiorgio Non c'è mai stata una reazione vigorosa dal PD. Mai. han… - encartree : RT @orfini: Secondo il portavoce del presunto punto di riferimento di tutti i progressisti, nel Pd ci sono 'cancri da estirpare'. Direi che… -