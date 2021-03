Campania zona rossa, chiudono Gambrinus e Brandi: «Napoli città spettrale, siamo in guerra...» (Di martedì 9 marzo 2021) Come altri locali, anche due marchi storici dell'accoglienza e del ristoro a Napoli, il caffè Gambrinus e la pizzeria Brandi, si sono arresi alla zona rossa e hanno abbassato la... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 marzo 2021) Come altri locali, anche due marchi storici dell'accoglienza e del ristoro a, il caffèe la pizzeria, si sono arresi allae hanno abbassato la...

Campania zona rossa: cosa cambia e da quando. Le regole QUOTIDIANO.NET Campania zona rossa, chiudono Gambrinus e Brandi: «Napoli città spettrale, siamo in guerra...» Come altri locali, anche due marchi storici dell'accoglienza e del ristoro a Napoli, il caffè Gambrinus e la pizzeria Brandi, si sono arresi alla zona rossa e hanno abbassato ...

Napoli, chiudono anche Brandi e il Gambrinus NAPOLI - Come altri locali, anche due marchi storici dell'accoglienza e del ristoro a Napoli, il caffè Gambrinus e la pizzeria Brandi, si sono arresi alla zona rossa e hanno abbassato la saracinesca f ...

