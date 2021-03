Campania | medico positivo al Covid un mese dopo il vaccino

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutialnonostante il 29 gennaio scorso gli fosse stata somministrata la seconda dose delPfizer. E’ la storia che Mario Marino,irpino 65enne, ha raccontato all’edizione odierna del Corriere della Sera. E’ il terzo caso nella provincia di Avellinoquelli di un’infermiera del San Giuseppe Moscati e di una collega dell’Asl di Avellino, entrambe regolarmente vaccinate ma successivamente risultate positive al Sars Cov 2. La situazione di Marino è ora monitorata dai laboratori dell’ospedale Cotugno di Napoli per capire se si tratti o meno di un caso legato alla variante inglese come lui stesso sospetta: “La saturazione è buona, ho qualche difficoltà a respirare e un forte mal di gola. Mi trovo in isolamento nella mia stanza, non posso invadere le ...

Ultime Notizie dalla rete : Campania medico

