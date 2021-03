Campagna vaccinale anti-Covid, da domani si parte con i richiami per gli over80 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPartirà da domani, 10 marzo 2021, la somministrazione delle seconde dosi di vaccino anti-Covid 19 per la categoria degli over 80, presso i Centri Vaccinali di Bisaccia, Montella, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, già attivati per la somministrazione delle prime dosi. Inoltre, a seguito del completamento dell’allestimento dei Centri Vaccinali da parte del Comune di Ariano Irpino, da domani, verranno attivati anche i 2 Centri Vaccinali presso il Palazzetto dello Sport e presso il Centro Sociale in località Martiri. Pertanto, i cittadini ultraottantenni prenotati afferenti l’AFT 11, da domani verranno convocati per ricevere la seconda dose di vaccino presso i Centri vaccinali di Località Martiri e Località Cardito e presso il Centro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPartirà da, 10 marzo 2021, la somministrazione delle seconde dosi di vaccino19 per la categoria degli over 80, presso i Centri Vaccinali di Bisaccia, Montella, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, già attivati per la somministrazione delle prime dosi. Inoltre, a seguito del completamento dell’allestimento dei Centri Vaccinali dadel Comune di Ariano Irpino, da, verranno attivati anche i 2 Centri Vaccinali presso il Palazzetto dello Sport e presso il Centro Sociale in località Martiri. Pertanto, i cittadini ultraottantenni prenotati afferenti l’AFT 11, daverranno convocati per ricevere la seconda dose di vaccino presso i Centri vaccinali di Località Martiri e Località Cardito e presso il Centro ...

Advertising

trash_italiano : Noi quando sarà finita la campagna vaccinale ?? #Titanic #tb - riotta : L'assurda campagna vaccinale che ignorava gli anziani per vaccinare i giovani costa all'Italia il record negativo d… - riotta : 100.000 morti in Italia #COVID19 una intera città di casa nostra scomparsa nel dolore. Ricordiamo queste sorelle… - baritoday : Il generale dell'esercito Tota in visita al Comune: 'Incontro per discutere di campagna vaccinale e Strade sicure'… - DiegoMatina : RT @SimoneCosimi: Per come la vedo, non c’è il minimo margine per altre chiusure insensate finché il governo non dimostrerà al paese - a qu… -