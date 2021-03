Cambiano le restrizioni della zona gialla? Il monito del CTS (Di martedì 9 marzo 2021) Potrebbero esserci delle novità in Italia per quanto riguarda le restrizioni in zona gialla: arriva l’avvertimento del CTS. GettyImages-lockdown italiaL’Italia vive un periodo di difficoltà economica data soprattutto dall’espandersi del contagio da Coronavirus. Numerose regioni sono tornate in zona arancione e rossa così da dover nuovamente ‘barricarsi’ in casa nella speranza che la situazione epidemiologica possa migliorare. Intanto però il Comitato tecnico scientifico, considerata la terza ondata ormai issatosi nell’intero paese, starebbe valutando addirittura di ‘irrigidire’ le misure restrittive in campo per le Regioni che stazionano in zona gialla. Scopriamo insieme di cosa si tratta e soprattutto cosa potrebbe cambiare a partire già dalle prossime settimane in ... Leggi su kronic (Di martedì 9 marzo 2021) Potrebbero esserci delle novità in Italia per quanto riguarda lein: arriva l’avvertimento del CTS. GettyImages-lockdown italiaL’Italia vive un periodo di difficoltà economica data soprattutto dall’espandersi del contagio da Coronavirus. Numerose regioni sono tornate inarancione e rossa così da dover nuovamente ‘barricarsi’ in casa nella speranza che la situazione epidemiologica possa migliorare. Intanto però il Comitato tecnico scientifico, considerata la terza ondata ormai issatosi nell’intero paese, starebbe valutando addirittura di ‘irrigidire’ le misure restrittive in campo per le Regioni che stazionano in. Scopriamo insieme di cosa si tratta e soprattutto cosa potrebbe cambiare a partire già dalle prossime settimane in ...

