Cambiano i presidenti Usa, non gli account (Di martedì 9 marzo 2021) Manco il passaggio di consegne social tra Joe Biden e Donald Trump è andato liscio. Su Facebook, Instagram o Twitter, esistono infatti gli account ufficiali del Presidente degli Stati Uniti, che vengono detenuti dalla persona che in quel momento si ritrova alla Casa Bianca. Quattro anni fa, quando il presidente Barack Obama ha consegnato le chiavi dei suoi account a Donald J. Trump, gli ha regalato anche tutti i suoi follower. Cortesia istituzionale al tempo di internet. Da quel momento, il team digitale di The Donald li ha fatti crescere postando con un certo «stile» (e qualche fake news di troppo). Ha potuto avvalersi della forza dei follower di un account che era cresciuto con il consenso dei democratici, nel nome del multiculturalismo, dell'internazionalismo di Obama, e ha messo quella stessa foza al servizio del suo sovranismo e ... Leggi su panorama (Di martedì 9 marzo 2021) Manco il passaggio di consegne social tra Joe Biden e Donald Trump è andato liscio. Su Facebook, Instagram o Twitter, esistono infatti gliufficiali del Presidente degli Stati Uniti, che vengono detenuti dalla persona che in quel momento si ritrova alla Casa Bianca. Quattro anni fa, quando il presidente Barack Obama ha consegnato le chiavi dei suoia Donald J. Trump, gli ha regalato anche tutti i suoi follower. Cortesia istituzionale al tempo di internet. Da quel momento, il team digitale di The Donald li ha fatti crescere postando con un certo «stile» (e qualche fake news di troppo). Ha potuto avvalersi della forza dei follower di unche era cresciuto con il consenso dei democratici, nel nome del multiculturalismo, dell'internazionalismo di Obama, e ha messo quella stessa foza al servizio del suo sovranismo e ...

Advertising

IoSonoUnoLibero : @davidallegranti Cambiano i Governi e i Presidenti del Consiglio ma il vostro chiodo fisso rimarrà in eterno: 'Gri… - AizzaBischeri : @firenzeviola_it Cambiano i presidenti ma i giornalisti no. Purtroppo. Siete fatti così, c'è poco da fare. - lavitadavivere1 : L'amministrazione Biden ... - ILSOB1LL4 : Cambiano i presidenti ma il culo si para sempre agli stessi. #Biden #Harris #Usa in soccorso di #Israele: stop all… - salvino41171 : Ma pensa te, cambiano i colori in peggio, aumentano le restrizioni, le chiusure, i presidenti di regione chiudono l… -