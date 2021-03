Cambia il Dpcm: lockdown nel weekend e spostament più limitati (Di martedì 9 marzo 2021) Che il Dpcm in vigore da sabato scorso fino al 6 aprile verrà modificato è una certezza. Bisogna vedere come. Non certo ampliando le libertà, anzi i divieti si inaspriscono. Tutto probabilmente già dal prossimo fine settimana. Il governo ha chiesto il parere al Comitato tecnico-scientifico. Dopo averlo avuto stabilirà cosa fare. Le ipotesi sono varie: dal lockdown nel fine settimana alla chiusura ulteriore dei negozi. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Che il Dpcm in vigore da sabato scorso fino al 6 aprile verrà modificato è una certezza. Bisogna vedere come. Non certo ampliando le libertà, anzi i divieti si inaspriscono. Tutto probabilmente già dal prossimo fine settimana. Il governo ha chiesto il parere al Comitato tecnico-scientifico. Dopo averlo avuto stabilirà cosa fare. Le ipotesi sono varie: dal lockdown nel fine settimana alla chiusura ulteriore dei negozi.

