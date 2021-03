Calciomercato Milan | futuro incerto per Dalot La situazione

(Di martedì 9 marzo 2021) Diogonon è sicuro di restare al: ecco ladel terzino portoghese arrivato in estate dal Manchester United Ildialresta in bilico, secondo Tuttosport. Gli inglesi non hanno concesso il diritto di riscatto al club di Via Aldo Rossi. Il numero 5 rossonero, dopo le ultime pessime uscite, si è letteralmente riscattato a Verona con una super prestazione. Il suoverrà deciso in estate. Fondamentale fare bene da oggi sino al termine della stagione per convincere la dirigenzaista. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Diogo Dalot non è sicuro di restare al: ecco la situazione del terzino portoghese arrivato in estate dal Manchester ...Una scelta di Inzaghi che da ieri ha generato la voce che l'exabbia un'opzione di rinnovo biennale automatica al raggiungimento delle 10 presenze (al momento è a quota 4). Come riporta Il ...Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport con le sensazioni da casa Milan dopo gli esami svolti nelle ultime 24 ... ecco i flop 11 più l'allenatore secondo i voti dei dieci inviati di Calciomercato.com ...Inter e Milan stanno duellando in vetta alla classifica per lo Scudetto. Nerazzurri avanti di 6 punti ma i rossoneri non mollano. Il derby potrebbe protrarsi anche in estate sul mercato perché secondo ...