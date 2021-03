Calciomercato – Il Napoli sul messicano Luka Romero: è sfida tra italiane (Di martedì 9 marzo 2021) Napoli, sul messicano Romero ci sono anche da Milan, Inter e Juventus Il Napoli è interessato a Luka Romero, trequartista messicano (connazionale, quindi, di Hirving Lozano) … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 marzo 2021), sulci sono anche da Milan, Inter e Juventus Ilè interessato a, trequartista(connazionale, quindi, di Hirving Lozano) … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : ??CALCIOMERCATO - IL NAPOLI SFIDA TUTTI PER IL CAMPIONE!!! IL MESSICANO PUO' FARE COPPIA CON LOZANO!!! ECCO DI CHI… - BombeDiVlad : ?? #Napoli, interessano alcuni calciatori del #Verona ?? I nomi #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - ForzAzzurri1926 : ?? CLAMOROSO! ADL HA SCELTO L'ALLENATORE E NON SOLO: QUATTRO GIOCATORI VESTIRANNO L'AZZURRO!!! TUTTI I DETTAGLI >>>… - RunPierwork13 : RT @ParticipioPart: Sconcerti rivela: “Sarri tornerebbe di corsa a Napoli” Anche io sarei felice di rivedere Sarri a #Napoli . Sarebbe perf… - sportli26181512 : Napoli, non solo Zaccagni: occhi su Juric e tre giocatori del Verona: Il Verona quest'anno si sta rivelando una pia… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Napoli, ieri giorno di riposo. Due giocatori hanno deciso di non fermarsi Commenta per primo Dopo la vittoria di domenica contro il Bologna era arrivato il momento per i giocatori del Napoli di riprendere un po' di fiato, avendo giocato ogni tre giorni dal 3 gennaio. Finalmente adesso Gattuso avrà a disposizione sei giorni per preparare la partita di domenica contro il Milan a San ...

Napoli, Younes ha convinto l'Eintracht: pronto l'anticipo del riscatto Younes è in prestito dal Napoli e la scadenza sarebbe dovuta esserci nel 2022, ma i tedeschi sono pronti a farlo diventare a tutti gli effetti un giocatore di loro proprietà.

Calciomercato Napoli, per Koulibaly ci prova il Bayern Monaco Corriere dello Sport.it Calciomercato – Il Napoli sul messicano Luka Romero: è sfida tra italiane Napoli, sul messicano Romero ci sono anche da Milan, Inter e Juventus Il Napoli è interessato a Luka Romero, trequartista messicano (connazionale, quindi, ...

Napoli, non solo Zaccagni: occhi su Juric e tre giocatori del Verona Commenta per primo Il Verona quest’anno si sta rivelando una piacevolissima realtà, riuscendo ad imporre il proprio gioco anche contro le big e mostrando qualità interessanti nei singoli. Tra questi c ...

Commenta per primo Dopo la vittoria di domenica contro il Bologna era arrivato il momento per i giocatori deldi riprendere un po' di fiato, avendo giocato ogni tre giorni dal 3 gennaio. Finalmente adesso Gattuso avrà a disposizione sei giorni per preparare la partita di domenica contro il Milan a San ...Younes è in prestito dale la scadenza sarebbe dovuta esserci nel 2022, ma i tedeschi sono pronti a farlo diventare a tutti gli effetti un giocatore di loro proprietà.Napoli, sul messicano Romero ci sono anche da Milan, Inter e Juventus Il Napoli è interessato a Luka Romero, trequartista messicano (connazionale, quindi, ...Commenta per primo Il Verona quest’anno si sta rivelando una piacevolissima realtà, riuscendo ad imporre il proprio gioco anche contro le big e mostrando qualità interessanti nei singoli. Tra questi c ...