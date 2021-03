Calcio: Psg, Neymar non giocherà ritorno ottavi Champions contro Barcellona (Di martedì 9 marzo 2021) Parigi, 9 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante del Paris Saint Germain Neymar sarà costretto a saltare anche la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona in programma domani al 'Parco dei Principi'. Il 29enne brasiliano, annuncia il club parigino, continuerà il suo lavoro di recupero individuale per tutta questa settimana. Oltre a Neymar indisponibili Juan Bernat e Moise Kean, quest'ultimo ancora in isolamento a causa del Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Parigi, 9 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante del Paris Saint Germainsarà costretto a saltare anche la partita dideglidi finale diLeagueilin programma domani al 'Parco dei Principi'. Il 29enne brasiliano, annuncia il club parigino, continuerà il suo lavoro di recupero individuale per tutta questa settimana. Oltre aindisponibili Juan Bernat e Moise Kean, quest'ultimo ancora in isolamento a causa del Covid-19.

Tantissimi i milioni in ballo per tenersi Messi, ma Laporta ci deve provare «È stato molto bello vedere Lionel Messi andare a votare, è un'ulteriore prova che ama il Barcellona. - Ha dichiarato il neo-eletto presidente del Barcellona Joan Laporta a Catalunya Ràdio - Sono conv ...

