Calcio: Juventus, Chiellini e De Ligt convocati per il Porto, out Dybala e Bentancur (Di martedì 9 marzo 2021) Torino, 9 mar. - (Adnkronos) - L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha diramato la lista dei convocati per il match di stasera con il Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nella lista ci sono Chiellini e De Ligt, mentre sono assenti lo squalificato Danilo, l'infortunato Dybala e Bentancur ancora positivo al Covid. Questo l'elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Alex Sandro, De Ligt, Demiral, Bonucci, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Fagioli, Cristiano Ronaldo, Morata.

