Calcio, Joachim Löw lascerà la panchina della Germania al termine degli Europei 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) Anche le storie più belle sono destinate a finire. Il riferimento è alla Nazionale tedesca di Calcio e al suo attuale allenatore Joachim Löw. Al termine dei prossimi Europei che andranno in scena dall’11 giugno all’11 luglio, infatti, le strade del tecnico tedesco e della selezione si separeranno. A comunicarlo è stato lo stesso Löw che ha così giustificato la sua presa di posizione: “Faccio questo passo in modo molto consapevole, pieno di orgoglio e di enorme gratitudine, ma allo stesso tempo continuo ad essere molto motivato in vista dell’Europeo. Orgoglioso, perché è molto speciale e un onore per me essere coinvolto nel mio Paese. E perché da quasi 17 anni sono in grado di lavorare con i migliori calciatori di Germania e di supportarli nel loro sviluppo. Li associo a grandi trionfi ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Anche le storie più belle sono destinate a finire. Il riferimento è alla Nazionale tedesca die al suo attuale allenatoreLöw. Aldei prossimiche andranno in scena dall’11 giugno all’11 luglio, infatti, le strade del tecnico tedesco eselezione si separeranno. A comunicarlo è stato lo stesso Löw che ha così giustificato la sua presa di posizione: “Faccio questo passo in modo molto consapevole, pieno di orgoglio e di enorme gratitudine, ma allo stesso tempo continuo ad essere molto motivato in vista dell’Europeo. Orgoglioso, perché è molto speciale e un onore per me essere coinvolto nel mio Paese. E perché da quasi 17 anni sono in grado di lavorare con i migliori calciatori die di supportarli nel loro sviluppo. Li associo a grandi trionfi ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JOACHIM LÖW LASCERÀ LA NAZIONALE AL TERMINE DI EURO 2020 IL CT DELLA GERMANIA ANTICIPA DI UN ANNO L'ADDIO… - sportli26181512 : Dall'attesa per Juve-Porto a quella per Luna Rossa: ascolta le notizie del giorno: Dall'attesa per Juve-Porto a que… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA JOACHIM LÖW LASCERÀ LA NAZIONALE AL TERMINE DI EURO 2020 IL CT DELLA GERMANIA ANTICIPA DI UN ANNO L'ADDIO #SkySport… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Germania, Joachim Low rescinde il contratto: dopo Euro2021… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Joachim #Löw lascia la #Germania: non sarà più il ct dopo gli Europei -