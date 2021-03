Calcio: Germania, ct Loew lascia panchina dopo Europei (Di martedì 9 marzo 2021) Berlino, 9 mar. - (Adnkronos) - Joachim Loew lascerà la panchina della nazionale tedesca dopo i campionati Europei in programma dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Lo ha annunciato la FederCalcio tedesca (Dfb) con un comunicato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Berlino, 9 mar. - (Adnkronos) - Joachimlascerà ladella nazionale tedescai campionatiin programma dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Lo ha annunciato la Federtedesca (Dfb) con un comunicato.

