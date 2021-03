Calabria, Tar sospende ordinanza della Regione: “Da domani scuole riaperte”. Spirlì: “Tribunale si assume la responsabilità” (Di martedì 9 marzo 2021) Venerdì il presidente della Regione Nino Spirlì aveva sospeso con un’ordinanza la didattica in presenza in tutte le scuole (ad eccezione dei nidi nella fascia di età 0-3) con attivazione della Dad. Ma oggi il Tar della Calabria ha stabilito che da domani scuole di ogni ordine e grado saranno riaperte. Il Tar, che ha fissato l’udienza di merito per il 14 aprile, ha così accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori, docenti, presidi e associazioni di tutta la Regione. Soddisfatti della decisione del Tribunale gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti che rappresentano un gruppo di genitori, “preoccupati della crescita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Venerdì il presidenteNinoaveva sospeso con un’la didattica in presenza in tutte le(ad eccezione dei nidi nella fascia di età 0-3) con attivazioneDad. Ma oggi il Tarha stabilito che dadi ogni ordine e grado saranno. Il Tar, che ha fissato l’udienza di merito per il 14 aprile, ha così accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori, docenti, presidi e associazioni di tutta la. Soddisfattidecisione delgli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti che rappresentano un gruppo di genitori, “preoccupaticrescita ...

