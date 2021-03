Calabria, da domani tutte le scuole aperte: ordinanza bocciata (Di martedì 9 marzo 2021) Il Tar della Calabria ha sospeso con decreto del presidente del Tribunale Giancarlo Pennetti l’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì che lo scorso fine settimana aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado esclusi gli asili nido per l’aggravamento della situazione epidemiologica. Riaprono le scuole in Calabria Ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 marzo 2021) Il Tar dellaha sospeso con decreto del presidente del Tribunale Giancarlo Pennetti l’del presidente facente funzioni della RegioneNino Spirlì che lo scorso fine settimana aveva disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado esclusi gli asili nido per l’aggravamento della situazione epidemiologica. Riaprono leinMa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

