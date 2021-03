Caivano | scoperti 18mila metri cubi di rifiuti pericolosi FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Circadimisti di vario genere,, accatastati in vere e proprie montagne alte fino a 8in violazione di ogni norma ambientale. Una vera e propria discarica a cielo aperto è stata scoperta e sequestrata questa mattina dalla polizia metropolitana a, nell’ambito di una maxi operazione denominata “action day” effettuata nell’ambito della Cabina di Regia per il contrasto alla “Terra dei Fuochi” con il supporto dei militari dell’Esercito. Le divise di piazza Matteotti, coordinate dal Comandante Lucia Rea, e i militari hanno ispezionato un’azienda sul territorio del comune a nord di Napoli che presentava un’autorizzazione per la messa in riserva ai fini del recupero di ...