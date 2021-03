Cagliari | la salvezza nei piedi di Joao Pedro

(Di martedì 9 marzo 2021)- A giudicare dai numeri che continuano ad essere sorprendenti, ha fatto bene Tommaso Giulini a non cedere alla tentazione di privarsi dil'estate scorsa, per affidarsi ancora una ...

E i numeri sono tutti dalla parte dell'attaccante brasiliano che a suon di gol sta tenendo a galla il suo, nel tentativo di portarlo definitivamente fuori dalla palude della zona ......Pirlo di respirare e di affrontare con un pelo più di leggerezza le prossime gare contro, ... Un poker, quello subito in terra calabra, che penalizza le ambizioni didei granata, già ...GENOVA - Verso l’ultimo miglio di stagione, quello che porta alla salvezza. Il Genoa per queste ultime partite parte con due punti in più del campionato scorso quando in panchina c’era Nicola. Non mol ...Le rodigine vanno in vantaggio nel primo tempo ma nel secondo subiscono la rimonta delle sarde che impattano, perdendo così l’occasione di agganciare il Capena, avversario del prossimo incontro ...