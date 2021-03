“Cafona e volgare…”. Floriana Secondi demolita dal collega. Dopo quello che le ha visto fare… (Di martedì 9 marzo 2021) “Ho trovato il suo attacco nei miei confronti una sceneggiata Cafona e volgare, come è lei. Non credevo di poter essere coinvolto in una pagina di tv così brutta”. Giovanni Ciacci, curatore d’immagine, costumista e stylist famoso nel mondo dello spettacolo per aver curato otto edizioni del Festival di Sanremo e opinionista tv, è un fiume in piena. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle nel 2018 e di Detto Fatto su Rai Due, attualmente presenza fissa tra gli opinionisti di Pomeriggio 5 e Domenica Live condotti da Barbara D’Urso e Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe ha sferrato un attacco senza precedenti a un noto personaggio della televisione italiana tramite le pagine di Nuovo tv, il settimanale diretto dal giornalista Riccardo Signoretti.



