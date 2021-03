Cade Maddox nella bufera | pioggia di insulti per la star di OnlyFans

Leggi su biccy

(Di martedì 9 marzo 2021)da anni è uno degli attori gay più influenti nell’industria dei video per adulti, anche se ultimamente sembrerebbe dedicarsi esclusivamente alla carriera su. In questi giorni l’attore è finito al centro di una enorme shitstorm a causa di un escamotage che avrebbe usato per avere accesso anzitempo alla vaccinazione Covid. In California, infatti, al momento tale privilegio è destinato solo a personale sanitario, dell’infanzia, dell’alimentazione, dell’agricoltura e dei servizi di emergenza., che per vivere gira video per, non rientrava in nessuna di queste categorie ma, come si suol dire, fatta la legge trovato l’inganno. A rientrare nel personale dell’alimentazione ci sarebbero infatti anche gli autisti di Uber Eats ed a quanto pare, per esser ...