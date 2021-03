Burioni esulta | ” Svolta negli Usa | più libertà per i vaccinati”

Leggi su improntaunika

(Di martedì 9 marzo 2021) Alessandro Nunziati “Se ne può uscire”: così il virologo Robertoha commentato le nuove linee guida del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) l’agenzia sanitaria federale statunitense, che consentono alle persone pienamente vaccinate di riunirsi al chiuso senza mascherina. La novità è arrivata mentreStati Uniti prosegue spedita la campagna vaccinale: oltre 90 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid-19, Pfizer o Moderna, e circa 30 milioni – la metà della popolazione italiana – hanno completato la vaccinazione con la somministrazione del richiamo. Il presidente Joe Biden ha assicurato che gli Stati Uniti avranno vaccini sufficienti per tutti gli americani entro fine maggio. Nel Paese si stanno quindi progettando i prossimi mesi. Le nuove linee guida del Cdc, pubblicate l’8 marzo, vanno ...