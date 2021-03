Burger King si scotta con l’ipocrisia femminista E finisce sulla graticola del politicamente corretto

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 marzo 2021)sicon l’ipocrita pubblicità a favore delle donne per l’8 marzo. Ecarbonizzato in men che non si dicadel. Una lezione antica come il mondo: donne e umorismo vanno maneggiate con molta cura e attenzione. Soprattutto se l’intento è fare marketing. E soprattutto se sul calendario c’è scritto, a caratteri cubitali, 8 MARZO. Una data sacra per le ultrafemmiste, per le severe ancelle del politically correct in chiave femminile appostate dietro ai cespugli e pronte a impallinare chiunque solo osi parlare delle donne “quel giorno”. Come ti permetti se non hai il passaporto culturale rilasciato, timbrato e controfirmato dal Consiglio di Amministrazione del Gentil Consesso? “Le donne stanno in ...