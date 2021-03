Brunetta “Presto concorsi pubblici online in luoghi istituzionali” (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’idea che sto perfezionando assieme a tutti i colleghi del governo è individuare luoghi pubblici istituzionali, università, sedi fieristiche, altre aree dotate di strutture e piattaforme tecnologiche, dove ospitare un numero più ampio di candidati per fare concorsi online in luoghi dove garantire la sicurezza e una dimensione più ampia”. Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, in audizione alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato, in riferimento ai concorsi. “Stiamo facendo – ha continuato Brunetta – alcune verifiche con i sindaci, che mi dicono che amerebbero questo tipo di soluzione che potrebbe partire nell’arco di qualche settimana”.Sullo smart working ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’idea che sto perfezionando assieme a tutti i colleghi del governo è individuare, università, sedi fieristiche, altre aree dotate di strutture e piattaforme tecnologiche, dove ospitare un numero più ampio di candidati per fareindove garantire la sicurezza e una dimensione più ampia”. Così Renato, ministro per la Pubblica amministrazione, in audizione alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato, in riferimento ai. “Stiamo facendo – ha continuato– alcune verifiche con i sindaci, che mi dicono che amerebbero questo tipo di soluzione che potrebbe partire nell’arco di qualche settimana”.Sullo smart working ...

