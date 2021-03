Brunetta loda la grillina Dadone, la ministra “famosa” per le scarpe sulla scrivania del ministero (Di martedì 9 marzo 2021) Miracoli di Draghi: il neo ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, nel corso dell’audizione dinanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato, loda il precedente governo e il precedente ministro, perfino quando coincide con gli odiati (fino a ieri) grillini di lotta e di potere. Il ministro a cui Brunetta riconosce “un lavoro straordinario” è Fabiana Dadone, l’attuale titolare del dicastero delle Politiche giovanili, che ieri – in occasione dell’8 Marzo – si era esibita in una posa poco consona, con le scarpe appoggiate sulla scrivania del ministero, a testimoniare non si sa bene cosa. «La collaborazione con il Ministro per l’Innovazione e la Transizione Digitale sarà cruciale per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Miracoli di Draghi: il neo ministro per la Pubblica amzione Renato, nel corso dell’audizione dinanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato,il precedente governo e il precedente ministro, perfino quando coincide con gli odiati (fino a ieri) grillini di lotta e di potere. Il ministro a cuiriconosce “un lavoro straordinario” è Fabiana, l’attuale titolare del dicastero delle Politiche giovanili, che ieri – in occasione dell’8 Marzo – si era esibita in una posa poco consona, con leappoggiatedel, a testimoniare non si sa bene cosa. «La collaborazione con il Ministro per l’Innovazione e la Transizione Digitale sarà cruciale per ...

