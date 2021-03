Brooks Koepka infortunato | salterà il The Players Championship

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 marzo 2021)il The, il torneo che si giocherà al TPC Sawgrass dall’11 marzo al 14 marzo. L’ex numero 1 al Mondo dopo un 2020 senza vittorie aveva cominciato il 2021 in modo positivo: esempi lampanti sono il 1° posto al Phoenix Open e la 2° posizione al WGC-Concession.si fa male al ginocchio, c’è il sostituto Il golfista americano dopo essersi fermato a causa del ginocchio sinistro, ora dovrà fare i conti con un infortunio al ginocchio destro. Aumenta quindi la preoccupazione per le prossime, importantissime, partecipazioni a diversi tornei: in primis il The Masters in programma a metà aprile. Gli accertamenti medici saranno effettuati nelle prossime ore e non si conosce l’entità dell’infortunio di ...