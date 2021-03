Brasile, annullate le condanne per Lula: è rieleggibile nel 2022. Il video (Di martedì 9 marzo 2021) Brasile, annullate le condanne per Lula: è rieleggibile nel 2022 Roma, 8 mar. (askanews) – La corte suprema del Brasile ha annullato le condanne per l’ex presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva, ripristinando i suoi diritti politici. In questo modo Lula ha la possibilità di sfidare l’attuale presidente Jair Bolsonaro alle prossime elezioni presidenziali previste nel 2022. Lula, 75 anni, si è sempre dichiarato innocente e vittima di una persecuzione politica, accusato di essere coinvolto in quella che è stata definita la “Tangentopoli brasiliana”, un grosso scandalo di corruzione. Tutte le sentenze precedenti sono state dichiarate nulle dalla Corte suprema ma la procura di Curitiba, ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021)leper: ènelRoma, 8 mar. (askanews) – La corte suprema delha annullato leper l’ex presidente Luiz Inacio “” da Silva, ripristinando i suoi diritti politici. In questo modoha la possibilità di sfidare l’attuale presidente Jair Bolsonaro alle prossime elezioni presidenziali previste nel, 75 anni, si è sempre dichiarato innocente e vittima di una persecuzione politica, accusato di essere coinvolto in quella che è stata definita la “Tangentopoli brasiliana”, un grosso scandalo di corruzione. Tutte le sentenze precedenti sono state dichiarate nulle dalla Corte suprema ma la procura di Curitiba, ...

