Borussia Dortmund-Siviglia | Haaland sbaglia il rigore | poi lo ribatte ed esulta in faccia al portiere VIDEO

(Di martedì 9 marzo 2021)è il match di Erling, nel bene e nel male. Il norvegese, dopo aver sbloccato il match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League, si è reso protagonista di quest’avvio di secondo tempo. L’attaccante dei tedeschi ha infatti siglato la doppietta al 48? prima che la sua rete venisse annullata dal Var per un fallo. Pochi minuti dopo, al 51?, ilsi è procurato un calcio di. Sul dischetto si è presentato, il quale si è fatto ipnotizzare da Bounou. Il penalty è stato però ripetuto per un’irregolarità rilevata – ilaveva entrambi i piedi fuori dalla linea di porta – e dagli 11 metri ha calciato nuovamente. Questa volta il norvegese ha segnato ed ha ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Borussia Dortmund - Siviglia 1-0, rete di Haaland E. (BDO) - sportface2016 : #BorussiaDortmundSiviglia: #Haaland sbaglia il rigore, poi lo ribatte ed esulta in faccia al portiere (VIDEO) - ciccio_squirtle : RT @delinquentweet: Tra l'espulsione di Taremi e il caos sul rigore per il Borussia Dortmund, dovremmo avere i 3 minuti più assurdi della C… - SEMPREFMILAN : RT @Gazzetta_it: Gol! Borussia Dortmund - Siviglia 2-0, rete di Haaland E. (BDO) - gnomini : RT @Gazzetta_it: Gol! Borussia Dortmund - Siviglia 1-0, rete di Haaland E. (BDO) -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

- SIVIGLIA 2 - 0 LIVE 35', 54' rig. Haaland(4 - 3 - 3): Hitz; Morey, Emre Can, Hummels, Schulz; Dahoud, Delaney, Bellingham; Hazard T., Haaland, Reus. All. ...Segui il match in tempo reale: la formazione tedesca deve gestire il successo per 3 a 2 maturato nella gara di andata. Agli spagnoli serve ...Borussia Dortmund-Siviglia: Haaland sbaglia il rigore, poi lo ribatte ed esulta in faccia al portiere. Doppietta e ammonizione per lui (VIDEO) ...VAR protagonista in Borussia Dortmund-Siviglia: Cakir annulla il 2-0 ad Haaland e assegna un rigore calciato due volte, prima sbagliato e poi segnato.