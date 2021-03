Borussia Dortmund-Siviglia: gli spagnoli accorciano le distanze, gol di En-Nesyri su rigore (VIDEO) (Di martedì 9 marzo 2021) A 20? dalla fine il Siviglia ci crede e accorcia le distanze. Nel match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League, il Borussia Dortmund viene tradito da Emre Can, che commette fallo in area di rigore e viene ammonito. Sul dischetto si presenta En-Nesyri, che si conferma molto freddo e non sbaglia. Il Siviglia ha ancora bisogno di due reti, ma tutto può accadere. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) A 20? dalla fine ilci crede e accorcia le. Nel match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League, ilviene tradito da Emre Can, che commette fallo in area die viene ammonito. Sul dischetto si presenta En-, che si conferma molto freddo e non sbaglia. Ilha ancora bisogno di due reti, ma tutto può accadere. In alto ildel gol. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Borussia Dortmund - Siviglia 1-0, rete di Haaland E. (BDO) - sportface2016 : #BorussiaDortmundSiviglia: gli spagnoli accorciano le distanze, gol di En-Nesyri su rigore (VIDEO) - DiMarzio : Il racconto di quanto accaduto in #BorussiaSevilla di #UCL - sportface2016 : #BorussiaDortmundSiviglia: #Haaland sbaglia il rigore, poi lo ribatte ed esulta in faccia al portiere (VIDEO) - ciccio_squirtle : RT @delinquentweet: Tra l'espulsione di Taremi e il caos sul rigore per il Borussia Dortmund, dovremmo avere i 3 minuti più assurdi della C… -