Borussia Dortmund Siviglia 2-2 | Haaland porta i tedeschi ai quarti di Champions League

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ildopo il 3-2 dell’andata, pareggia al Signal Iduna Park e vola aidi finale grazie ad un strepitosoIl, dopo il 3-2 dell’andata, pareggia 2-2 al Signal Iduna Park contro ile vola aidi finale (non ci riusciva dal 2016/17). Dopo una mezz’ora con gli andalusi costantemente in attacco e vicini al gol con Ocampos e Suso, ilpassa al primo tentativo con il solito. Il norvegese segna su rigore a inizio ripresa e firma la quarta doppietta di fila in. Ilaccorcia, sempre dal dischetto, con En-Nesyri che poi pareggia 2-2 al 95?, ma non basta. Leggi su Calcionews24.com