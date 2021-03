Bonus Covid, Inps multata per 300 mila euro dal Garante per la privacy: violazioni nel trattamento dei dati dei parlamentari (Di martedì 9 marzo 2021) Il Garante per la privacy ha sanzionato l'Inps per 300 mila euro per aver violato le norme UE sul trattamento dei dati personali. L’Autorità ha riscontrato criticità nel modus operandi dell'Istituto durante i controlli antifrode per il Bonus Covid... Leggi su dday (Di martedì 9 marzo 2021) Ilper laha sanzionato l'per 300per aver violato le norme UE suldeipersonali. L’Autorità ha riscontrato criticità nel modus operandi dell'Istituto durante i controlli antifrode per il...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Covid Bonus Covid. Il Garante per la privacy sanziona l'Inps per 300mila euro All'Inps una sanzione di 300mila euro per aver violato la privacy in merito al bonus Covid - Ansa . Mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti il "bonus covid", uso di informazioni non necessarie rispetto alle finalità di ...

Bonus Covid, INPS: "Su controlli applichiamo raccomandazioni Garante Privacy" L' Inps "prende atto della decisione del Garante in merito al caso dei controlli effettuati dall'Istituto sui beneficiari di bonus Covid, in particolare tra coloro che ricoprono incarichi politici, per i quali il Ministero del Lavoro ha poi indicato che i percettori di indennità assimilabili al lavoro dipendente non ne ...

