Bonus cashback | le novità in arrivo con il Governo Draghi

Le novità del nuovo Esecutivo potrebbero toccare anche il noto e discusso Bonus cashback, di cui più volte abbiamo parlato nelle scorse settimane, come ad esempio quando ci siamo soffermati sui trucchi che evidenziano falle nel sistema. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che il sistema non sarà in verità totalmente abbandonato, piuttosto sarà riveduto e corretto il metodo di calcolo. Vediamo dunque, più da vicino, cosa potrebbe cambiare sul tema Bonus cashback, ossia il beneficio fortemente voluto dal Governo Conte bis per favorire il ricorso ai pagamenti digitali e combattere l'evasione fiscale. Se ti interessa saperne di più su come fare reclamo se il rimborso cashback non arriva, clicca qui.

