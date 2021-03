Bonus babysitter | proroga fino al 30 aprile adempimenti nel Libretto di famiglia Istruzioni

(Di martedì 9 marzo 2021) Scade il 302021 il termine per l’appropriazione delsuldie la comunicazione delle attività svolte per le quali viene richiesto il contributo. A comunicarlo l’INPS con il Messaggio numero 950 del 05 marzo 2021. La scadenza opera per tutte le forme di, sia i 1.200/2.000 euro inizialmente previsti dal “Cura Italia”, per le prestazioni rese dal 5 marzo al 31 agosto 2020, che i 1.000 euro introdotti dal “Ristori-bis”, limitatamente al periodo 9 novembre – 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”. Il termine, inizialmente previsto per il 28 febbraio, è stato posticipato al 30in ragione delle numerose domande dipendenti. Pertanto, il messaggio INPS invita le strutture territoriali ...

Bambini costretti a rimanere a casa, problema nel problema, per le famiglie alle prese con restrizioni e lavoro. Così per dare un aiuto ai genitori torna ilconfermato fino alla fine del mese di Aprile. La proroga di sostegno posticipata dal 28 Febbraio al 30 Aprile, sarà il nuovo termine per l'erogazione dell'indennizzo per servizi di ...Spero che il presidente Acquaroli voglia impegnarsi su questo fronte come su quello della richiesta di nuovi e appositi permessi di congedo e, per aiutare le famiglie dei lavoratori ...Il ministro Bianchi: dobbiamo vincere la battaglia tutti insieme. Il pasticcio dei figli dei lavoratori essenziali: manca la norma, restano in Dad. Fondi per congedi e baby sitter nel decreto Sostegni ...'E' assolutamente necessario che dal Governo arrivino conferme sui bonus babysitter e sui congedi parentali di cui dovrà poter usufruire un genitore' ...