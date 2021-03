Bonus baby sitting fino a 2000 euro per scuole chiuse nel 2020: proroga appropriazione al 30 aprile. Messaggio Inps (Di martedì 9 marzo 2021) Con il Messaggio 5 marzo 2021, n. 950 l’Inps comunica che, per la fruizione del Bonus baby-sitting, il termine per l’appropriazione del Bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte, tramite il servizio online, è stato prorogato al 30 aprile 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) Con il5 marzo 2021, n. 950 l’comunica che, per la fruizione del, il termine per l’dele per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte, tramite il servizio online, è statoto al 302021. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bonus baby sitting fino a 2000 euro per scuole chiuse nel 2020: proroga appropriazione al 30 aprile. Messaggio Inps - BasicLifeSupp : Inps, proroga appropriazione Bonus Baby Sitting - ilmeteoit : #FIGLI a #CASA da #SCUOLA? In arrivo #SOSTEGNI economici per i #GENITORI - GianmarcoFraska : Draghi chiudi le scuole nelle zone rosse senza attivare bonus baby sitter o congedi parentali.I genitori dove manda… - Blusba : -