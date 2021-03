Bonus 600 euro ai politici, “Rodotà insegnava che a volte dietro la privacy si nascondono privilegi. Garante ostacola controlli antifrode” (Di martedì 9 marzo 2021) “Qualche volta il senso comune cozza con la ragione giuridica. In questo caso il senso comune sembra aver dalla sua buoni argomenti. La filosofia di fondo di questo provvedimento non mi convince appieno: mi pare che si insista in maniera troppo unilaterale sui doveri di rispetto delle regole nel trattamento dei dati con l’effetto di impedire a un ente pubblico di svolgere la sua azione di controllo antifrode“. Giorgio Resta, ordinario di Diritto privato comparato all’Università di Roma3, è un esperto in materia di leggi sulla privacy. E ha molte perplessità sulla decisione del Garante per la protezione dei dati personali, che ha multato l’Inps per l’incrocio dei dati grazie al quale sono stati individuati i politici beneficiari del Bonus 600 euro pensato per le partite Iva in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) “Qualche volta il senso comune cozza con la ragione giuridica. In questo caso il senso comune sembra aver dalla sua buoni argomenti. La filosofia di fondo di questo provvedimento non mi convince appieno: mi pare che si insista in maniera troppo unilaterale sui doveri di rispetto delle regole nel trattamento dei dati con l’effetto di impedire a un ente pubblico di svolgere la sua azione di controllo“. Giorgio Resta, ordinario di Diritto privato comparato all’Università di Roma3, è un esperto in materia di leggi sulla. E ha molte perplessità sulla decisione delper la protezione dei dati personali, che ha multato l’Inps per l’incrocio dei dati grazie al quale sono stati individuati ibeneficiari del600pensato per le partite Iva in ...

