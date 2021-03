Bonus 600 euro ai politici | Garante sanziona Inps | “Violate regole Ue su privacy”

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – Ilper lal’per la vicenda delCovid di 600per le partite Iva versato ad alcuni deputati elocali. Ma attenzione, la multa da 300 milanon è per aver dato i soldi ai parlamentari e amministratori regionali o comunali, bensì per aver violato la, appunto.600aimultaper violazione regolamento Ue suche hanno chiesto l’indennità (al di là del gesto, che si commenta da solo) e l’hanno ottenuta non ne avevano diritto, come ha chiarito a gennaio l’ufficio legislativo del ministero del Lavoro. ...

Nell'agosto scorso era scoppiato lo scandalo dei parlamentari che avevano chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro: ora la sanzione del Garante ...