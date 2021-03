Bonetti: "Nuovo welfare e incentivi. Le mie pari opportunità" (Di martedì 9 marzo 2021) La ministra illustra il suo "Piano strategico" per ridurre il gender gap. "Abbiamo investito 2 miliardi e mezzo negli asili nido. Ora corsi di formazione" Leggi su quotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) La ministra illustra il suo "Piano strategico" per ridurre il gender gap. "Abbiamo investito 2 miliardi e mezzo negli asili nido. Ora corsi di formazione"

