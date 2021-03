Bolzano, coppia scomparsa, Benno Neumair ha confessato: ha ucciso i genitori (Di martedì 9 marzo 2021) Laura Perselli e Peter Neumair erano scomparsi il 4 gennaio scorso. Il figlio, 30 anni, aveva ammesso le sue responsabilità di fronte ai pm già un mese fa Leggi su repubblica (Di martedì 9 marzo 2021) Laura Perselli e Petererano scomparsi il 4 gennaio scorso. Il figlio, 30 anni, aveva ammesso le sue responsabilità di fronte ai pm già un mese fa

Advertising

bizcommunityit : Coppia scomparsa a Bolzano, la sorella di Benno: 'Non credo al suo pentimento' - infoitinterno : Coppia scomparsa a Bolzano, la sorella di Benno: 'Non credo al suo pentimento' - Giacinto_Bruno : Coppia scomparsa a Bolzano, sorella Benno: 'Non credo suo pentimento' - infoitinterno : Coppia Bolzano, le sferzanti parole della sorella di Benno - bizcommunityit : Omicidio Bolzano, sorella di Benno Neumair: 'Sapevo da subito che era stato lui' -