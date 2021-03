Bollettino Covid Lazio: aumentano casi, decessi e terapie intensive (Di martedì 9 marzo 2021) “Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (+2.672) e oltre 26 mila antigenici per un totale oltre di 40 mila test, si registrano 1.431 casi positivi (+256), 28 i decessi (+6) e +753 i guariti. aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma città sono sotto quota 700. Domani al via le vaccinazioni per pazienti autistici gravi e caregiver. Preoccupazione per la regolarità delle forniture dei vaccini.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle ASL Nella Asl Roma 1 sono 377 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) “Oggi su oltre 14 mila tamponi nel(+2.672) e oltre 26 mila antigenici per un totale oltre di 40 mila test, si registrano 1.431positivi (+256), 28 i(+6) e +753 i guariti., i, i ricoveri e le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. Ia Roma città sono sotto quota 700. Domani al via le vaccinazioni per pazienti autistici gravi e caregiver. Preoccupazione per la regolarità delle forniture dei vaccini.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle ASL Nella Asl Roma 1 sono 377 inelle ultime 24h e si tratta diisolati ...

Advertising

Open_gol : Oggi Mattarella, 79 anni, andrà a vaccinarsi allo Spallanzani di Roma. Ieri la riunione con Draghi, Speranza, Figli… - SkyTG24 : Covid Lombardia, A Brescia terapie intensive sature al 90%. DIRETTA - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - zazoomblog : Coronavirus il bollettino di oggi 9 marzo: 45 morti in Campania 44 in Emilia 39 in Puglia. Ecco i nuovi casi Covid… - infoitinterno : Covid Abruzzo, il bollettino del 9 marzo -