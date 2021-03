Bollettino Covid in Italia e Lombardia I dati del 9 marzo | 19 749 contagi

(Di martedì 9 marzo 2021) Milano - Servono misure restrittive aggiuntive , ma senza lockdown nazionale. E' quanto emerso dalla riunione di questa mattina tra i membri del Cts, per fornire nuove indicazioni al Governo in ...

Leggi anchecontagi oggi in Italia,delle regioni: 9 marzo Nelle ultime 24 ore sono stati processati 345.336 tamponi, con un tasso di positività al 5,7%. I pazienti ricoverati in ...I dati della Regione di oggi, 9 marzo Sono 2.018 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. La percentuale di positività è pari al 7,2% dei 28.183 tamponi eseguiti, di cui 16.565 antigenici. Dei 2.018 nuovi casi, gli ...(Adnkronos) - Sono 19.749 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 9 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati ...Il tasso di positività scende dell’1,8% attestandosi al 5,7%. Prolungato di almeno una settimana il lockdown in Alto Adige ...