Bollettino Coronavirus Protezione Civile 9 marzo | i dati ufficiali

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino del 9 marzo: 19.749 nuovi positivi e 376 decessi nelle ultime 24 ore - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 9 marzo: 19.749 nuovi casi e 376 morti: Nelle ultime 24 ore sono stati processat… - SkyTG24 : Covid Lombardia, A Brescia terapie intensive sature al 90%. DIRETTA - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #bollettino Coronavirus: aumentano a 595 i nuovi positivi in Sicilia, 18 i morti… -

Sono 19.749 i nuovi casi diin Italia . Sale così ad almeno .101.093 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 376 , per un totale di 100.479 ...Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto ilsull'emergenzain Italia: sono 19.749 i nuovi casi su 345.336 tamponi eseguiti. 376 i decessi nelle ultime 24 ore, sale il numero dei ricoveri ordinari (+618) e di quelli in ...Milano, 9 mar. (LaPresse) - Sono 4.084 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, che è la prima regione italiano per numero di positivi secondo il bollettino ...09 MAR - Sono 19.749 (rispetto ai 13.902 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 3.101.09 ...