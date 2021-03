Bollettino Coronavirus del 9 Marzo 2021 | rapporto positivi tamponi diminuito al 5 | 71%

(Di martedì 9 marzo 2021) In data 9l’incremento nazionale dei casi è +0,64% (ieri +0,45%) con 3.101.093 contagiati totali, 2.521.731 dimissioni/guarigioni (+12.999) e 100.479 deceduti (+376); 478.883 infezioni in corso (+6.350). Ricoverati con sintomi +562 (22.393); terapie intensive +56 (2.756) con 278 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 345.336totali (ieri 184.684) di cui 176.331 molecolari (ieri 102.428) e 169.005 test rapidi (ieri 82.256) con 106.573 casi testati (ieri 59.549); 19.749(target 4.311);totali 5,71% (ieri 7,52% – target 2%);/casi testati 18,53% (ieri 23,34%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.084; Campania 2.709; Emilia Romagna 2.429; Piemonte 2.018; Veneto 1.608; ...

I dati regione per regione da Toscana a Lombardia, da Lazio a Piemonte, da Campania a Liguria, da Sicilia a Veneto Dalle Regioni italiane ildei contagi dadi martedì 9 marzo. Nell'anniversario del lockdown nazionale, in arrivo una nuova stretta con ritocchi al nuovo Dpcm per abbassare la curva dei contagi da Covid ...Veneto - Sono 1.608 i nuovi contagi dain Veneto secondo ildi oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti. A fare il punto sui nuovi casi nella Regione è il ...Firmato l'accordo per la produzione nel nostro Paese (in Lombardia) del vaccino anti-covid russo. Ritardi annunciati invece da Johnson&Johnson su 55 milioni di dosi. Per il bollettino, tasso di positi ...Bollettino Covid Calabria 9 marzo, oggi si sono registrati 149 nuovi casi a fronte di 2.370 tamponi e 2.224 soggetti testati nelle ultime 24 ore.